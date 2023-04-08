男子被人推下楼梯 头部骨裂伤重身亡

34岁男子下个月就要升职，原本可为家里带来更好的生活，怎知日前在购物中心外不知何故被人推下楼梯，头部受创，伤重身亡。

这起事故发生在3月26日清晨约6时半，地点在凯煌购物商场（Concorde Shopping Mall）外。

死者是现年34岁的特万德兰，他的父亲尚穆加姆（70岁）星期六（4月8日）接受访问时透露，儿子送院后，在本周三（5日）过世。

尚穆加姆说，事发当天早上，因为儿子迟迟没回家，曾打电话找儿子。“我打了五通电话，但他就是没接。”

早上约9时，儿子的朋友打电话给他。“我听说儿子被人推下楼梯，头部受重伤血流不止。”

他赶紧赶到医院，当时儿子头部已经被包扎好，但仍不省人事。“医生告诉我，他的情况相当危急。”

特万德兰的情况一直不见好转，星期三因重伤身亡。

据记者观察，尚穆加姆的家门外放着几个花圈，他说那是儿子同事送过来的。

他感叹，儿子这些年一直努力工作养家，早前才开开心心地告诉他，下个月就要升职。

“他出事当天早上我还给他做早餐，没想到就出事，现在人也没了。”

27岁男子被控上庭

27岁被告被指将死者推倒，导致对方严重受伤，事发两天后被控上法庭。

被告是新加坡籍男子穆罕默·奥佐里（Muhammed Azfary）。他面对一项蓄意重伤他人罪。

根据控状，被告在3月26日清晨6时30分左右，在凯煌购物商场推了死者的胸口，导致他跌下楼梯。死者头部之后出现骨裂情况。

被告目前还押心理卫生学院接受评估，案展4月11日过堂。