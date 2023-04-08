尚穆根：我国虽是资本主义经济体 但政策具社会主义色彩

新加坡虽然是一个资本主义经济体，但是所推行的惠民政策却具有社会主义色彩，因为只要人民肯努力，政府会确保多数人的基本需求获得妥善照顾。

内政部长兼律政部长尚穆根说，新加坡是一个城市国家，没有天然资源，要创造财富只能靠与全球竞争。因此除了竞争外，新加坡和新加坡人没有太多的选择。而在任何竞争中，总会有赢家和表现不那么好的人，但政府会确保照顾好多数人的基本需求。

“所以就算你没能达到顶峰也没关系，因为你仍能过上不错的生活。我想新加坡政府制定的政策，其实是蛮社会主义的。”

配合香港《南华早报》上个月底主办的“中国论坛：东南亚2023”，尚穆根3月29日接受该报访问时，谈到财富的涌入，是否会造成我国社会分化。访谈的逐字稿星期六（4月8日）在《南华早报》网站上刊登。

尚穆根以一个人的一生为例说：“打从你出生的那一刻起，早在你开始上学前，就能获得现金。学费有大量的津贴，而且教育素质是世界级水平。医疗服务是受津贴的。当你结婚的时候，房子也是受津贴的。工作方面，如果你收入低，还能得到现金补贴。”

“你的人生有哪个阶段没有得到政府的帮助？虽然我国经济奉行的是资本主义，不过秉持着帮助人民的理念，政府在社会方面进行大量的干预，以重新分配资源。”

即便如此，尚穆根强调，政府给予人民的照料，不可能让每个人都与一名坐拥10亿元身家的人平起平坐。政府能在基本的需求方面提供援助，不过总是还会有一些差别的。

向尚穆根提问的是《南华早报》执行总编辑朱艾达（Zuraidah Ibrahim）和亚洲新闻主编巴万（Bhavan Jaipragas）。