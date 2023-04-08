官委议员提名：至少四人有意代表绿色领域

至少有四人有意代表绿色领域寻求受委为官委议员，在国会为保护环境发声。

一个由环保人士组成、名为“SG Green Groups”的小组，星期六（4月8日）下午在新加坡可持续发展学院（Singapore Sustainability Academy）举行民众大会（townhall meeting），宣布这四名被提名者的身份。

这四人是：堆肥公司Soil Social联合创办人王洁颖、在永续发展非盈利机构“Forum for the Future”任职的玛胡弥塔（Madhumitha Ardhanari）、致力于保留传统耕种与粮食文化的食物人类学家妮特希娅（Nithiya Laila），以及全职养蜂人陈梽勇。

大约30名环保人士参加了民众大会。除了介绍四名被提名者，曾于2005年1月至2006年4月出任官委议员的自然学会前会长倪敏医生也在会上分享了心得体会，并向四名提名者提出建议。

我国国会秘书处是在3月15日发文告邀请公众向国会特选委员会推荐和提名新一批官委议员，提名将在4月19日下午4时30分截止。

官委议员每届最多九名，任期通常为两年半。他们一般来自工商界、专业团体、工会、社会服务组织、民间组织、大专学府，以及媒体、艺术和体育界七大领域。