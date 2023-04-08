心脏基金会推出更多心脏急救课程 更多地点安装除颤器

新加坡心脏基金会将提供更多心肺复苏术和自动体外除颤器课程，并同新加坡民防部队和卫生部合作，在更多公共和私人机构，包括私人和有地住宅区，安装自动体外除颤器。

新加坡心脏基金是在星期六（4月8日）庆祝基金会成立53周年的晚宴上，宣布这项消息。基金会指出，将让更多社会福利机构、工作场所、企业伙伴，以及客工和看护者等群体学习心肺复苏术（CPR）和如何使用自动体外除颤器（AED）。基金会也计划在更多缺乏除颤器的私人和有地住宅区安装除颤器。

自2008年以来，基金会已经培训了10万名公众掌握CPR与AED的技能，并与民防部队和新加坡复苏和急救委员会等机构合作加强CPR训练。随着公众急救方面知识的提升，基金会指出，新加坡心脏骤停的乌斯坦因（Utstein）生存率已从2011年的4.8％增至2020年的22.2％。

除了提高急救能力外，基金会也关注提升新加坡人的心脏健康。基金会将在今年5月举办综合性的高血压宣传活动，通过网络和实体活动来教育公众，并提供有效管理血压的贴士。基金会也将进驻校园，教导学生和他们的家人维持健康血压的重要性，以及钠摄取量与血压之间的关联。

哈莉玛总统在基金会庆祝晚宴上致辞时说，随着新加坡人口老化，关注心脏健康和减少心血管疾病也越来越重要，由基金会主导的心脏康复中心为提升心脏健康和避免突发状况提供了重要工具。