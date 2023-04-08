驾车冲上分界堤撞歪交通灯 外籍男涉酒驾被捕

54岁男子驾车途中撞上中央分界堤，撞歪交通灯后扬长而去，过后又在停车场擦撞另一车辆，因涉嫌酒驾被逮捕。

这起事件发生在星期六（4月8日）早上10时许，地点位于中峇鲁一带的Central Green公寓停车场。脸书SG Road Vigilante网页星期六上传相关车祸画面，观看量近2万。

画面显示，当局人员最终在公寓的停车场内寻获肇事车辆，汽车前引擎盖已打开，车头中间被撞变形，向内凹陷，右边车灯处冒着白烟，前方的车牌也不知所踪。现场有多辆警车及民防车辆。

另一段画面显示，肇事车辆的车牌遗落在被撞歪的交通灯旁，卷成一团，位于中央分界堤上的交通灯则向一边倾斜，下方的泥土也散落在车道上。

根据网上画面，交通灯被撞倾斜，泥土散落在车道上。（取自脸书）

据悉，肇事者是一名韩国籍男子，他涉嫌在从牛车水开往中峇鲁公寓途中疑似冲上中央分界堤，将交通灯撞歪后离开现场。过后男子驾车来到公寓停车场后，又擦撞停车场内的车辆，发现情况的居民赶忙报警。

新加坡民防部队受询时证实这起事故，当局抵达现场后，为一名伤者查看伤势，对方拒绝送院。

警方受询时则证实，当局在星期六早上10时45分接到报案，指惹兰孟比那（Jalan Membina）九号的停车场内发生车祸，54岁男子涉嫌酒驾被捕，另一辆车子的49岁男车主正协助调查，目前调查仍在进行中。