许瑞奇黄碧仁摘“红星大奖”视帝后宝座

“郑天才”许瑞奇首度入围便拿下视帝宝座，黄碧仁则五度封后，《你的世界我们懂》中的母子在“红星大奖2023”齐齐囊括大奖。
“红星大奖2023”颁奖典礼星期天（4月9日）在滨海湾金沙举行。今年的主题为“新跨越·星狂欢”，除了公布12个奖项的成绩，本地艺人也以歌舞秀的形式唱跳演出。乐坛天后郑秀文和金曲歌王萧敬腾前来担任表演及颁奖嘉宾，台湾名嘴陶晶莹则与李腾首次携手主持。
许瑞奇凭《你的世界我们懂》里的特需儿角色成为本届视帝的大热门，他的对手包括同样首次入围的孙政和黄振隆，以及前辈戚玉武和黄炯耀。许瑞奇致谢辞时向特需儿喊话：“你们的世界很美丽，你们的世界我们懂！”
黄碧仁致辞时也说：“我想跟特需儿及他们的家人说，你们的世界我们懂。”其他入围最佳女主角奖的还有洪凌、刘子绚、林慧玲和郑惠玉。
最佳女配角由向云凭《你的世界我们懂》夺下，她打败对手陈丽贞、许美珍、钟琴和黄嫊方。她对于得奖表现得意外，感慨地说拍摄过程有颇大的挫折感，但庆幸她和团队最终做到了。这是她的第五座最佳女配角奖，常青演绎奖也是她的囊中物。
黄炯耀入围六次终于首次把最佳男配角带回家，他在台上激动地说：“身为专业的演员，能获得专业奖项的认可是我的梦想，而这梦想我用了28年终于达成。”他的对手包括陈邦鋆、周初明、林明伦和朱厚任。
林慧玲和陈凤玲集满10座“最受欢迎女艺人奖”，登上“神台”领取超级红星奖。两人与数十名表演者一同演出“手势舞”，之后分别发表获奖感言，林慧玲回忆起一路走来不易，数度哽咽。
郭舒贤和刘子绚拿下第10座“十大最受欢迎女艺人”，两人明年将获颁发超级红星，另一位“听牌”的艺人林湘萍则无法如愿。
新传媒3月初公布可角逐10大的艺人名单时，因全职DJ的比例显得过重而掀起争议，如今成绩公布，最受欢迎男艺人中DJ占了一位，最受欢迎女艺人中则有两名DJ。
红星大奖2023 部分奖项名单
- 最佳男主角：许瑞奇《你的世界我们懂》
- 最佳女主角：黄碧仁《你的世界我们懂》
- 最佳男配角：黄炯耀《黑天使》
- 最佳女配角：向云《你的世界我们懂》
- 最佳综艺及资讯节目主持人：李铭顺《阿顺有煮意》
- 常青演绎奖：向云
- 青苹果奖：王勇畯《医生不是神》
- 最佳潜力星：Das DD《刷一刷》
- 超级红星：陈凤玲、林慧玲
- 十大最受欢迎男艺人：陈罗密欧、陈泓宇、陈泂江、陈建彬、黄振隆、Jeff Goh、黄炯耀、田铭耀、郭亮、徐彬
- 十大最受欢迎女艺人：蔡琦慧、黄思恬、雅慧、郭舒贤、陈宁、陈碧玉、陈楚寰、刘子绚、刘怡伶、黄暄婷