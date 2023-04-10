标普500指数和纳斯达克综合指数上周各涨0.36%和0.76%，道琼斯工商指数横摆。

美国本周有一连串的经济数据公布，包括最新的消费者价格指数、生产者价格指数和初次领取失业津贴数据。

新加坡海峡时报指数上星期四（4月6日）闭市报3300.48点，守住3300点重要的心理关口，整周上扬41.58点或1.28%。

东京和首尔股市星期一（10日）高开，各涨0.73%和0.19%。

本地股市星期一开盘可关注的个股：

*翱兰集团（Olam Group）星期一开市前发布2022年报披露，集团首席执行长魏吉思（Sunny Verghese）的总薪酬介于800万元至900万元，当中固定工资占13.85%，可变动或与绩效相关的收入或花红则占83.71%。

另外，集团表示继续推动旗下翱兰农业控股（Olam Agri Holdings）最快今年上半年于新加坡和沙特阿拉伯上市。

之后，集团也将致力于推动翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）在伦敦交易所的高级市场（premium segment）上市，以及在新加坡同步上市。

*新联明发展（SLB Development）和联明集团（Lian Beng）星期一开市前要求暂停交易， 表示有事情要公布。

*停牌中的新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）上星期五（7日）披露，截至去年底，2022财年的经审计和未审计财务报表中的差异。由于重新分类和审计调整等因素，公司的营收有22万2000元的差异，经审计的营收是3396万元，比未审计的数目高，而纳入其他事项的调整后，全年盈利的差异为4万5000元，经审计的盈利是更高的84万4000元。

*全民牙科（Q&M Dental Group）上星期六（8日）披露，截至去年底，2022财年财务报表的差异。对联营公司的投资出现747万元的差异，主要是因为奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）的公允价值（fair value）大幅下降。