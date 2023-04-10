本地股市周一早盘下滑0.14%

市场继续权衡美国经济数据以掌握中央银行的加息路径，本地股市星期一（4月10日）早盘在3300点震荡。海峡时报指数截至中午报3295.85点，下滑4.63点或0.14%。

海指早盘最高3311.05点，最低3293.03点。全场交易量5亿3005万股，交易值3亿1766万元。上升股176只，下跌股116只。

30只海指成份股跌落参半，作为海指权重最高的星展集团（DBS）星期一除息，股价跌幅最显著，下跌3%至32.38元。

逆势上扬的成份股有香港置地（Hongkong Land）、城市发展（CDL）和新科工程（ST Engineering），涨幅超过1%。

除了香港和悉尼继续休市，亚太主要股市涨跌互见。首尔的涨幅最显著，达1.07%，东京和台北股市各涨0.44%和0.33%，上海和深圳股市各跌0.16%和0.7%。

线上交易平台Trading Point总裁Peter McGuire（麦奎尔）告诉彭博社：“短期内，我们预计未来一周亚洲股市不会出现任何意外，除非出现重大变化。”

他指出，基于央行政策和通胀情况，市场仍保持谨慎。

美国劳工统计局上星期五公布数据显示，3月份就业人数稳步增长，反映劳动力市场的韧性，为美国联邦储备局在下次会议上加息奠定基础。

不过，新加坡银行投资策略总监李依莱在最新报告中指出，美国供应管理协会（ISM）采购经理指数（PMI）调查结果和非农就业数据表明加息政策的滞后影响开始打击经济，预计美国经济下半年某个时候将会出现轻微经济衰退。

对股市投资前景，他整体持中立立场，对亚洲除日本股市维持“增磅”评级，对欧洲股市则持“减磅”评级。