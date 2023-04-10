闯医院员工更衣室偷ART检测仪 男子判监12月

男子到医院求诊时擅闯医院员工更衣室，偷走一盒ART检测仪，被给予严厉警告后又在杂货店偷走女职员的手机，星期一（4月10日）早上被判坐牢12个月。

被告是60岁的诺丁（译音），他面对三项包括擅闯和偷窃的控状。

案情显示，被告在2021年10月5日晚上6时35分，因背部和肚子疼痛到黄廷方综合医院求诊。他登记后在旁等待扫描时，发现医院员工更衣室大门没关好，于是萌生歹念，潜入更衣室偷窃。

被告在更衣室里偷了一盒价值137元5角的ART检测仪，并将它塞进黑色斜肩包里。

医院工作人员后来撞见被告干案，当场质问他。怎料被告变得暴力，对医院工作人员乱喊乱叫，最后闹到院方报警处理。

被告因擅闯更衣室和偷ART检测仪，被给予12个月的严厉警告，不过他却重蹈覆辙，在2022年5月再次干案。

被告在2022年5月31日晚上6时50分，与一名同谋走入裕廊东24街第253座组屋的一间杂货店。两人注意到杂货店一名女店员将她的苹果手机放在收银机旁的柜台上，趁女店员没注意时将手机偷走。

法官：被告有案底 再犯可判预防性监禁

法官下判前表示，被告有案底，若再次犯罪的话，可能判他预防性监禁。

控方在陈词时表示，被告自1992年起便频频干案，多次进出监狱，被判入戒毒所、监狱，也接受改造性监禁和鞭刑。

控方指被告在被给予警告后仍犯罪，显示他目无法纪，要求法官判他坐牢12至18个月。

被告求情时则表示已吸取教训，保证不会重犯。