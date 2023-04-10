公众申诉：东海岸公园露营禁地常有人搭帐篷

公众申诉，在东海岸公园经常发现有人在禁止露营的地点搭帐篷。记者走访时，确实发现这些地点有帐篷。

网民向STOMP申诉，发现有民众在东海岸公园禁止露营的告示前搭帐篷。

东海岸公园一共划分为八个区域，以英文字母A到H划分。根据规定，公众只能在指定地点，即D区域（除骑士公园）以及G区域，搭建临时帐篷或过夜。同时，也必须在事前获得批准。任何违例者将被罚款高达2000元。

记者星期天（4月9日）傍晚走访该处，东海岸公园人潮很多。随后记者走到公园的F区域时，看见那里有一个“禁止露营（包括使用帐篷）”的告示牌，但在这个范围内却有两顶帐篷在那里。

当记者上前欲询问时，发现无人在帐篷里，而帐篷入口处的拉链也被拉上。

附近正在野餐的民众告诉记者，搭建帐篷的人并不像本地人，当时他们或离开去买晚餐。

针对有公众没在公园的指定地点露营，有网民建议当局要定时派人来巡查，才能有效遏制他们这么做，否则总会有人抱着侥幸心态违例露营。

但也有网民觉得那里人潮不多，没妨碍他人，也没有生篝火，不解为何不能在指定区域以外的地方露营。

另有网民认为，可能他们只是放置帐篷来休息，并不一定会留宿，但当局已说明那里也不能使用帐篷，所以也属于违规。