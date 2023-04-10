假脸书页面称送礼包 平价超市吁勿上当

网上出现多个假冒职总平价超市的脸书页面，谎称为庆祝职总平价超市成立50周年，公众有机会获得特定礼包。平价超市呼吁公众提高警戒，切勿上当受骗。

平价超市星期一（4月10日）在脸书贴文说，他们知悉有假网站冒充职总平价，声称为庆祝超市成立50周年，公众只须在星期三（12日）之前在脸书页面写上“生日快乐”，便有机会获得特定礼包。平价超市指出，这项活动与平价超市并无关联。

平价超市提醒公众，在分享个人资料之前，应先查证从网上获得的信息。另外，平价超市只会在官方网站，及超市脸书页面（NTUC FairPrice）与Instagram（@fairpricesg）的社交媒体页面上发布促销活动的信息。

平价超市也说，公众可向脸书举报假冒的社交媒体页面和进行诈骗的贴文，以协助防止其他用户上当受骗。

公众若有任何疑问，可点击网址联系平价超市，或拨打客服热线：6380 5858。