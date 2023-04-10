哈莉玛总统：新加坡人须团结抵御外来干预 维护国家重要利益

在大国博弈的格局里，新加坡等小国面对被迫选边站的更大压力，并受到外来干预。新加坡人必须保持团结，尽最大努力抵御这些压力，共同维护新加坡的重要利益。

哈莉玛总统星期一晚（4月10日）为第14届国会第二会期主持开幕时说，第二会期在我国历史的一个重要里程碑上召开。

过去三年，新加坡群策群力迎战了一代人的危机，并在充满变数与恐慌的疫情中找到前进的路。哈莉玛指出，因为每个人都尽了自己的一份力，新加坡因而更团结，也越战越勇。

“新加坡人的社会资本加深，对政府的信任加强，我们在全球的声誉也进一步巩固。这些强项在前进的道路上至关重要。”

走出冠病阴霾之际，世界却进入了更危险和纷乱的局面，给我国带来新挑战。

哈莉玛说，乌克兰战火持续延烧，中美之间的竞争继续升温，并且这情况近来变得更糟。

地缘政治的战略较量正在重新塑造全球秩序。相比促进相互依存和加强多边体系，大国更注重的是单边保障自身优势。哈莉玛说：“为全球和平与繁荣提供支撑的国际规范正被严重削弱。”

在大国较劲的格局里，小国面临更大的选边压力。哈莉玛说，我国会成为外来干预和操作假信息的对象，它们试图影响新加坡的国内舆论，以向政府施加压力，迫使政府采取特定立场。

新加坡人必须竭力抵挡这些压力。哈莉玛提醒，尤其在关系到核心国家利益的课题上，新加坡人必须不分种族、宗教和政治倾向，团结一致。

“我们决不能允许外部势力分化我们，也应该永远齐心维护新加坡的重要利益。”