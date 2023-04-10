哈莉玛：成功途径多 应重新审视如何奖励不同才华

政府会让每个人都有机会接受良好教育、不断学习和进步，但人民不应在无意中卷入竞相追逐的教育竞赛，最终导致整个社会变得更糟。

哈莉玛总统星期一（4月10日）在国会发表政府施政方针时，指本届政府在剩余任期里的其中一个关键优先事项，是为每个人的不同人生阶段提供更多可提升和进步的机会。

她说，我国须重新审视社会如何奖励不同技能与才华，并认可通往成功的各类途径。社会应更重视那些拥有熟练手艺，通过技术与实践能力做出贡献的人，以及那些具备社会与同理心特质，在看护或社区服务等工作中表现出色的人。

“每个新加坡人都须有机会从事他们认为充实而有意义的工作，发挥自己的才能、奉献自己的力量，并为此获得公平的回报。”

政府也会加强扶持弱势群体，包括提升较低收入员工和家人的生活，以及帮助残障者追求理想。“我们会确保新加坡仍是个开放与包容的社会，通过让每个人在一生中都能获得机会，帮助他们提升，而且无论来自什么背景，都能平等地相互交流。”

本届政府的另一关键优先事项是在打造一个绿意盎然、四通八达且高度宜居的城市。

哈莉玛说，建筑环境不仅着眼于提升硬件和基础设施，我们的城市也要更以人为本。

其中，政府会强化各个邻里的独特文化与历史遗产，让组屋区成为更有活力的空间，孩童可以一起成长，在这里形成共同记忆，以培养我国多元种族与宗教的独特身份。

哈莉玛也说，政府会不断更新城市景观，在中央商业区以外发展新的中心，试行能够颠覆人们生活、办公与娱乐方式的创意城市方案。“科技将是关键推动因素，我们的城市规划会结合智慧国的愿景。”