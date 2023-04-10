哈莉玛：坦诚深入讨论不同观点 避免陷入政治僵局

生活在开放多元的社会中，人们总会持有不同观点，大家必须以坦诚深入的方式进行讨论，这些对话必须以事实和严谨分析为基础，而且具有建设性、互相尊重，以及负责任。

哈莉玛总统发表政府施政方针时提醒，许多社会面临着难以弥合的深刻分歧，各政党非但没有团结人民，还在竞相争取不同群体支持的过程中加剧分歧，导致政治制度陷入僵局，人们对政府以及有关机构的信任度直线下降，最终难以复原。

她说：“我们不能让这种事情发生在新加坡。”

哈莉玛强调，政治领导层与人民以及新加坡人之间的互信是我国必须继续培养和珍视的关键力量，人与人之间的交流必须基于互相尊重和信任，以促进更大的公共利益为目标，通过这样的方式解决分歧、扩大共同点，以及从多元视角中汲取力量。

哈莉玛也指出，我国已经在多元社会的基础上建立了深厚的社会资本与信任储备。今年是建国总理李光耀百岁冥诞，我们应反思第一代领导人的价值观和原则，并在重新肯定和维护共同价值观的同时，再次检视有哪些方面要与时俱进，勇于开创新的局面，只有这样，人们才能坚定地向前迈进。

谈到我国的政治领导层更新，哈莉玛说，目前向第四代团队的过渡已在循序进行，他们合作良好，在处理冠病疫情危机时证明了他们的能力和胆识，也正在通过新加坡携手前进运动，广泛接触新加坡人。

哈莉玛说，第四代团队必须继续加强他们与新加坡人的纽带，紧密合作谱写新加坡故事的下一篇章。