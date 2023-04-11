本地股市周二开盘可关注股票

投资者持观望态度，静候美国即将公布的最新通货膨胀数据。华尔街隔夜股市星期一（4月10日）呈横摆，道琼斯工商指数和标普500指数各涨0.3%和0.1%，纳斯达克综合指数则下滑0.03%。

新加坡海峡时报指数星期一微跌6.05点或0.18％，收报3294.43点。

东京股市星期二（4月11日）开盘上扬0.94%，首尔股市涨0.67%。

本地股市星期二开盘可关注个股：

*针对宝德新加坡（Boustead Singapore）私有化子公司宝德项目（Boustead Projects）的计划，目前停牌的宝德项目星期一晚上发布文告说，宝德项目向新加坡交易所监管公司（SGX Regco）申请三个月的期限，以遵守上市准则第724项条文。监管公司对此并不反对，期限到6月26日。

在3月27日收购献议截止时，虽然宝德新加坡以及协同方的股权达95.5%，但是由于收购方的股权结构无法符合《公司法令》强制收购的要求，因此它不能通过强制收购其余的股权将宝德项目私有化。与此同时，收购方目前持有95.5%股权，自由流通股或公众持股（free float）只剩下4.5%。这不符合新加坡交易所《上市准则》持续交易所须的至少10%公众持股的要求，因此宝德项目必须停牌。

根据条文，如果上市公司的公众持股少于10％，新加坡交易所可给予三个月或更长的时限让它将公众持股恢复到至少10％。

*合盛农业（Halcyon Agri）宣布，中国橡胶投资集团对其收购的献议截止日期，从原定的2023年4月10日下午5时30分延长至4月24日下午5时30分。

*胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）宣布，得益于第三方物流业者的强劲需求，信托在今年第一季度共签署了25份新的和续签的租约。截至3月底，信托的投资组合入驻率达到92.6%，租金调升率为13.6%。信托也披露，下一个主要租约租户（master lease）的租约在2024年下半年到期。