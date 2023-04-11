聘用全职义工管理 志愿服务效率提高

聘有义工经理来协助处理及协调义工活动，社会服务机构不仅更能留住高素质的义工，服务的对象更多，参与义务活动带来的满足感也更强。

国家福利理事会去年对217家社会服务机构进行的调查结果显示，与那些没有采用义工经理系统的社会服务机构相比，采用完善义工管理系统的机构，留住高素质义工的可能性高出一倍，这些义工也更能满足机构的需求。

超过七成的社会服务机构支持聘设义工经理的做法，尤其是充满干劲的义工经理，同意这能优化社工的志愿经验。这些经理定期举办感谢会和交流活动，在机构简报或社交媒体上分享义工活动，让义工的付出受到肯定，满足感更强。

为鼓励更多机构利用义工管理资源，国家福利理事会与关爱新加坡行动办事处联合推出首个义工资源中心一站式平台Volunteer Resource Hub。平台内附义工管理技能发展咨询项目、进修框架、义工发展路径图等，方便社会福利机构加强义工服务的投入力度。

国家福利理事会主席范秀平星期二（4月11日）的首个新加坡义工管理大会上，宣布上述消息。大会由国家福利理事会与新加坡新跃社科大学联办，吸引超过1600名社会服务组织、体育及艺术不同领域的代表出席线上线下活动，分享义工活动新趋势、义工管理数据和数码化的重要性等课题。