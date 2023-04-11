塑料行动试验计划：三分之一消费者愿意选用可重用包装

上网购物虽然方便，但是消费者在收到商品的同时，往往也会收到一堆的包装材料。一项试验计划发现，若有得选择，三分之一的消费者会选用可重复使用的包装。

新加坡世界自然基金会与大华银行、新邮政，以及环保包装生产商“更好包装”（Better Packaging）合作，在去年4月至9月间，推出“塑料行动”（Plastic Action）试验计划，有12家零售业者参与。

公众向这些商家网购商品时，可以选用可重复使用的包装。其中11家业者会为消费者提供可重用的包装袋，顾客收到产品后，再把袋子投入新邮政的邮箱归还给商家。另一家业者则提供无包装送货服务。

世界自然基金会星期二（4月11日）公布的结果显示，计划推行期间处理的约1万5000份订单中，三分之一的顾客选用可重用包装。在这5000份订单里，有四成的顾客归还包装袋。

不同店家的顾客对这项计划的反应存有很大落差。除了其中一个商家无法如期展开计划外，另11家的数据显示，成绩最好的商家，有高达62％的顾客愿意尝试可重用包装袋，最差的只有6％。

参与计划的商家包括零废弃杂货店UnPackt、二手服饰零售商Refash、运动服饰公司iRun，以及宠物用品店Good Dog People等，但报告并未点名公布个别业者的表现，而是以代号的方式呈现。