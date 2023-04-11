【政府施政方针附录】五部门就两大主题 提出个别施政方针附录

让人民终身都有不同的机会和保障，实现更开明、更开放和更包容的唯才是用制度，五个政府部门就政府施政方针的其中两大主题，提出个别施政方针附录。

国家发展部、卫生部和社会及家庭发展部星期二（4月11日）发表联合文告，强调政府会更努力建设一个更公平和更包容的社会。这包括给予弱势群体更多扶持；助力低收入家庭，让他们有能力改善自己的生活；以及更好地照顾我们的年长者。

教育部和人力部同天也发表联合文告，强调要确保我国有更开明、更开放和更包容的唯才是用制度，可使所有新加坡人受益。

文告中提到，我国在更新社会契约时，必须顾及机会不平等问题，可能使一些群体获得根深蒂固的优势，并可能延续几代人。

“本届政府将优先为每个人提供接受良好教育的机会，以及在生活中学习和提升的机会。整个社会也可以改变我们的心态，对多元的技能和才华，以及通往成功的各种途径，予以肯定。”

哈莉玛总统星期一（4月10日）晚为第14届国会第二会期主持开幕并代表政府发表施政方针时，谈到须要加强社会安全网，以确保新加坡人在人生每个阶段能更好地应对不确定因素、干扰和挫折。她也强调了在不断变化的世界中发展经济的重要，以及为每个新加坡人提供更多终身学习和工作的机会。与此同时，我们必须公平分享进步的果实，不遗漏任何人。

国家发展部、卫生部和社会及家庭发展部的个别施政方针附录都围绕三个主要目标：扶持家庭度过人生不同阶段，并为弱势群体提供额外支持；通过为所有人提供成功的机会，保持社会流动；在医疗保健和住房方面为老年人提供更有力的保证。

例如，国家发展部将保持住屋供应稳定，在2023年建成近4万个住屋，并在2023年至2025年建成近10万个住屋。它也将改善建筑环境，确保环境更适合年长者居住，包括提供社区关爱组屋等新住屋选择。

教育部和人力部的个别施政方针附录所围绕的三个主要目标则是：扩大对成功的定义；装备人民，让他们在人生每个阶段都能为未来做好准备，以及加强对雇员的保障。