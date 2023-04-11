【政府施政方针附录】助夫妻与家长买房 国家发展部也给予单身和年长者更多支持

政府会继续推出黄金地段组屋，确保公共住房具包容性。在帮助年轻夫妻与家长买房的同时，也会制定多元住房选项，为单身者、年长者及残障者提供更多支持。

国家发展部长李智陞星期二（4月11日）在国家发展部施政方针附录中说，政府将更新住房方面的社会契约，以确保住房仍然可负担且可及，住宅区也继续具包容性、有凝聚力和可持续性。

除了为上述群体提供更多支持，政府还会致力于扶持较低收入家庭，帮助他们实现拥屋梦。住宅区的设计将有利于促进社区凝聚力，让人们能在社区里生活、办公和玩乐。

“归根结底，我们关于住房的新社会契约代表了新加坡人的共识，即我们作为一个国家的优先事项，以及我们应如何分配有限的土地和资源，以满足人们日益殷切的期望。”

长远来看，国家发展部将继续谨慎平衡各方需求、执行周密计划，让城市继续绿意盎然、充满活力且具包容性。“我们将展开宏大的计划，通过改造南部濒水区以及迁移巴耶利峇空军基地，创造出更多空间，以便建造新的可持续市镇。”

李智陞也说，受冠病疫情重创的建筑业复苏进程良好，今年会有近4万个预购组屋和私宅单位竣工，到了2025年会有近10万个。政府会继续因应需求提供稳定的住宅供应，并在必要时调整政策，确保房地产市场维持稳定且可持续。