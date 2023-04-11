市场等待经济数据 海指周二持平

亚太市场星期二（4月11日）涨跌不一，投资者谨慎等待本周将出炉的美国经济数据。新加坡海峡时报指数微涨0.1％或3.40点，闭市报3297.83点。

东京和首尔股市星期二都因为央行方面的消息而领头上涨，香港股市则涨0.76％。在韩国央行连续两次作出维持基准利率不变的决定之后，首尔股市涨1.42％至10个月来最高水平。

东京方面，随着日本央行行长在记者会上表示目前维持超宽松货币政策仍适当，日元汇率应声挫跌，东京股市涨1.05％，取得三天连涨。

路透社星期二报道引述野村证券策略师Kazuo Kamitani说：“半导体和高科技股推高日经指数。此外，日本央行延迟调整货币政策的预期，对股市似乎也起着作用。”

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时说：“恒生指数和上海综合指数在较迟交易时段出现了反弹，因市场对中国潜在的经济刺激措施抱有期望。相比之下，海指没有跟随区域趋势。”他表示，海指的这个表现，可能是由于投资者在等待本周即将公布的经济数据。

美国从星期三（12日）起将公布系列经济数据，包括3月份消费价格指数和生产价格指数以及初请失业救济金等数据。新加坡金融管理局将发布货币政策决定。

新加坡股市星期二整体交易量增至14亿股，交易总值增至8亿元。全场上升股305只，下跌股256只。全场最活跃的股票依然是胜科海事（Sembcorp Marine），共3亿9650万股转手，股价跌2.50％至0.117元。