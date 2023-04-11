【政府施政方针附录】王乙康：我国医疗体系处转型关键阶段

经历冠病疫情后，我国以不同视角看待大流行病防备计划和公共卫生能力，再加上面对迅速老龄化的人口，以及医学发展所带来的机遇和挑战，卫生部长王乙康说，我国的医疗体系正处于转型历程中的关键阶段。

卫生部星期二（4月11日）发表的政府施政方针附录中，阐明当局接下来的工作重点，包括：为未来的大流行病做更好的准备、加强医疗基础设施和人力资源、促进各年龄层新加坡人的健康，以及收获医学技术进步的好处。

卫生部连同国家发展部和社会及家庭发展部联合发布的政府施政方针附录，主题为更努力建设一个更公平和包容的社会。配合这个主题，卫生部的其中一个主要目标，是通过医疗保健为年长者提供更有力的保障。

王乙康说，社区养老应成为既定模式，因为这是年长者通过保持活跃生活和继续参与社会活动，变得更健康的最佳方式。卫生部也会通过新加坡携手前进运动，探讨实现这个目标的具体措施。

除了关注年长者的健康，卫生部也会在未来几年把焦点放在改善不同年龄层人口的健康。例如，为准父母提供更好的心理健康检查和心理与情绪方面的支持、帮助家庭满足孩子的健康需求，并且从小培养健康的生活习惯。

另一方面，卫生部接下来还是会不断投资于医疗基础设施和扩大医疗能力，并且继续培养医疗护理劳动队伍。