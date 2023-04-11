公寓锁车轮保安遭辱骂 保安雇员联合会谴责行为

公寓居民因不满车轮被锁质问保安人员，甚至辱骂对方，新加坡保安雇员联合会强力谴责这种行为，并希望有关当局能进一步调查。

新加坡保安雇员联合会星期二（4月11日）在脸书贴文说，联合会会长和调解员等代表下午到事发公寓新名门（Thomson Grand）探望保安主管和运营经理，并承诺会协助他们报警。

事发当天，一名男居民在公寓内违规停车，当时值班的保安尝试联系不果，便按照标准程序将书面通知放在车上。隔天早上7时，这名居民发现通知后与保安争论，并声称他是好几个公寓单位的屋主，就算车子没有贴纸，照样能够停车。

涉事居民后来离开，约一个小时回来后，还是把车子停在同一个地方。保安见状后通知主管，这名主管后来发出多一张书面通知，并尝试联系这名居民八次，但对方没有回应，她便按照公寓条例锁住车轮。

涉事居民约下午1时20分质问这名主管，并拍下整个过程。保安人员的随身摄录设备也清楚拍到居民敲打保安处的玻璃窗，并辱骂保安人员，甚至嘲讽保安穷。

联合会强力谴责欺凌保安的行为，指保安和运营经理当时只是遵守职责。“欺凌者的行为毫无必要，辱骂他人也令人心痛和吃惊。”

联合会也说，我国去年修订私人保安业法令，为了就是能更好地保护保安人员。“我们希望这起事件会有进一步的调查，并实行公正的惩罚。”