公寓锁车轮保安遭辱骂 保安雇员联合会谴责行为

李思敏

更新 /
更新 / 2023年4月11日 11:35 PM
发布 /
发布 / 2023年4月11日 8:40 PM
新加坡保安雇员联合会会长代表到事发公寓新名门探望保安主管和运营经理，并承诺会协助他们报警。（取自新加坡保安雇员联合会脸书）
新加坡保安雇员联合会会长代表到事发公寓新名门探望保安主管和运营经理，并承诺会协助他们报警。（取自新加坡保安雇员联合会脸书）

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公寓居民因不满车轮被锁质问保安人员，甚至辱骂对方，新加坡保安雇员联合会强力谴责这种行为，并希望有关当局能进一步调查。

新加坡保安雇员联合会星期二（4月11日）在脸书贴文说，联合会会长和调解员等代表下午到事发公寓新名门（Thomson Grand）探望保安主管和运营经理，并承诺会协助他们报警。

事发当天，一名男居民在公寓内违规停车，当时值班的保安尝试联系不果，便按照标准程序将书面通知放在车上。隔天早上7时，这名居民发现通知后与保安争论，并声称他是好几个公寓单位的屋主，就算车子没有贴纸，照样能够停车。

涉事居民后来离开，约一个小时回来后，还是把车子停在同一个地方。保安见状后通知主管，这名主管后来发出多一张书面通知，并尝试联系这名居民八次，但对方没有回应，她便按照公寓条例锁住车轮。

涉事居民约下午1时20分质问这名主管，并拍下整个过程。保安人员的随身摄录设备也清楚拍到居民敲打保安处的玻璃窗，并辱骂保安人员，甚至嘲讽保安穷。

联合会强力谴责欺凌保安的行为，指保安和运营经理当时只是遵守职责。“欺凌者的行为毫无必要，辱骂他人也令人心痛和吃惊。”

联合会也说，我国去年修订私人保安业法令，为了就是能更好地保护保安人员。“我们希望这起事件会有进一步的调查，并实行公正的惩罚。”

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