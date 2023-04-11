两男子麦里芝蓄水池徒步走失 警方三小时寻获

两名男子到麦里芝蓄水池树林徒步时走失，警方立即启动搜救行动，在约三小时内寻获两人。

新加坡警察部队星期二（4月11日）在脸书贴文说，警方于星期一（10日）傍晚约4时56分接获报案，指有人在麦里芝自然观光步道和蓄水池公园的森林区失踪。

来自东陵警署、辜加警察团，以及无人机应急小组的搜寻人员立即到场寻找失踪者，国家环境局、公用事业局人员也派人到场协助。

事发约一个小时后，当局终于在天色转暗前，在傍晚7时零2分寻获失踪男子。当时，他身旁还有另一名男子，两名徒步者的年龄分别为67岁和51岁，无人在事件中受伤。

国家公园局提醒，公众徒步时应行走在指定的路径上，并注意自然保护区及公园的开放时间，即早上7时至晚上7时。若有紧急事件，可拨打公园局热线1800-4717300求助。