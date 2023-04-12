星期三开盘可关注股票

重要经济数据公布前，市场采取观望态度。美国隔夜三大股市星期二（4月11日）窄幅震荡。道琼斯工商指数小幅上涨0.29%，报33684.79点；标普500指数基本平收，报4108.94点；纳斯达克指数则下滑0.43％，收于12031.88点。

新加坡海峡时报指数星期二微涨0.1％或3.40点，闭市报3297.83点。本地股市整体交易量增至14亿股，交易总值增至8亿元。全场上升股305只，下跌股256只。

其他亚太股市星期三（12日）开盘全线上扬，首尔和悉尼股市均上涨0.55%，东京股市也涨了0.33%。

星期三可关注的本地股票：

*在新交易所观察名单中的USP集团（USP Group）星期二收到新交所发出的合规通知（NOC），要求USP集团最迟在5月31日委任新审计师对2023财年业绩报告进行审计。在新交所同意的期限内，发布经审计的2023财年财报。同时，基于经审计的2023财年财报，在新交所同意的期限内，向新交所申请脱离观察名单或把脱离观察名单的期限延后。

如果USP集团无法遵循新交所合规通知中的要求，USP集团将不符合脱离观察名单的要求，新交所将指示USP集团除牌。USP集团星期二股价持平于0.10元。

*明光海事（Beng Kuang Marine）星期三开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。明光海事星期二闭市涨5.26%至0.04元。

*针对宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）星期二股价剧烈波动的质询，信托回复新交所（SGX）说，与未来资产（Mirae Asset Global Investments）交易正处于谈判中，尚无具体结果。如有任何进展，信托将及时公布。

此外，信托宣布以3350万美元（约4465万新元）的协议价值（agreed value）脱售美国俄勒冈州（Oregon）一处房产。信托星期二股价大跌12.25%至0.172元。

*吴控股（G.K.Goh）星期一（10日）晚上透露，收购者已掌控公司91.88％股权，公司股票的自由流通比率已低于10％的挂牌要求。收购献议4月25日截止后，收购者Verveine将行使权利，以现金1.26元的收购价强制收购其余股权，之后将把吴控股除牌。吴控股星期二股价持平于1.25元。

*格兰特投资（Gallant Venture）公布经审计和未经审计业绩报告的区别。受联营公司减值影响，在截至去年底经审计的业绩报告中，公司全年净亏损增加83万元至1361万元。营收仍为1亿6684万元，保持不变。格兰特投资星期二涨4.48%至0.14元。