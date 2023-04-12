电子钱包或取代信用卡 成为主导付款方式

在众多无现金支付媒介中，国人去年在网上和销售点最常使用信用卡和转账卡付款。国人在各个购物管道使用电子钱包的占比持续增加，预计到了2026年，电子钱包将取代信用卡和转账卡，成为我国领先的付款方式。

金融科技公司FIS星期三（4月12日）发布的2023年全球支付报告披露，本地消费者去年在电商平台上最常使用信用卡付账，占总交易额42%， 而11%的交易额则是通过转账卡（debit card）支付。在销售点（point-of-sale）用信用卡付款占交易额的36%，转账卡占21%。

电子钱包在各个购物管道的使用率从2021年的29%，增加至去年的32%； 在销售点使用电子钱包付款达18%，比2021年的13%高5个百分点，增长最快，但销售点电子钱包的采纳率仍然不及东南亚其他市场。报告预测，电子钱包在销售点的交易额在2022至2026年大幅增长101%，主导本地消费者支付模式。

FIS旗下Worldpay副总裁司徒淑怡在媒体圆桌会议上说，电子钱包受欢迎是因为它非常方便和具弹性，使用也简单。由于国人习惯性使用信用卡，因此变更需时，但线上使用电子钱包的渗透率则较大。

Payoneer亚太区高级副总裁迪瓦塔（Nagesh Devata）认为，电子钱包的普及跟商家希望更快获得付款有关，因此促使它成为传统银行援助付款模式的取代品。