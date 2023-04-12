本地股市星期三早盘跌0.4％

美国通胀数据公布前，本地股市表现格外谨慎。新加坡海峡时报指数星期三（4月12日）小幅低开，截至中午下跌13.11点或0.4%，报3284.72点。

亚太地区股市早盘涨跌互现。其中，东京股市上涨0.59%，领涨亚太市场；深圳、上海和悉尼股市的涨幅介于0.36%至0.47%；首尔和台湾股市微涨5.27点和2点；香港股市则下滑0.61%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美国经济数据出台前，多空双方对市场接下来的走势有不同看法，让指数连日出现横盘。从技术面看，海指短期内不易突破3300点，大概率会继续横摆或小幅下行至3220点附近。

对于美联储下一个加息决策，韩巍博士认为，鉴于目前通胀情况依然严重以及劳动力市场的强劲表现，美联储大概率还会再加25个基点。这样可避免市场出现大幅波动。

道富环球市场（State Street Global Markets）亚太宏观策略主管埃文斯（Dwyfor Evans）在接受彭博电视采访时也说，美国通胀形势仍然非常复杂。这与利率快速下行的预期背道而驰。

不过，SPI Asset Management管理合伙人英尼斯（Stephen Innes）则说：“随着美联储的加息周期即将触顶，市场自然会预期下一步降息。如果美联储决定在今年晚些时候降息，降息幅度通常是加息的两倍。”

海指成份股方面，21只下跌，五只上涨，四只持平。

下跌幅度最大的是新科工程（ST Engineering）和胜科工业（Sembcorp Ind），分别滑落2.15％和1.85％，报3.64元和4.25元。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），前者起1.32%至49.1美元，后者起1.27%至32.78元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和Rex国际（Rex International）居前，成交量分别为8724万股和3393万股。前者涨2.56%至0.12元；后者涨2.17%至0.188元。