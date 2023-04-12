新报业媒体与日经集团合作 运用AI提升数码新闻服务

新报业媒体信托与日经集团合作，共同促进新闻室之间的知识交流、借助人工智能技术开发新数码应用，以及继续扩大本区域的受众群。

新报业媒体星期三（4月12日）发文告说，双方签署了谅解备忘录，进一步展开战略合作。两家公司将从今年下半年开始，定期举办简报会、考察之旅和提供实习机会等，让双方的新闻从业员能分享彼此的作业方式和交换经验。这些交流机会有助双方就数码转型、数据分析的使用，以及人才培养等方面进行讨论，互相学习。

新报业媒体也会探讨如何利用日经集团旗下英语数据服务平台“scoutAsia”开发的人工智能技术，加强集团的数码新闻产品。新报业媒体已在今年3月同本地人工智能起步公司DC Frontiers开启合作项目，寻求科技方案来提升集团的数码新闻服务。这个项目目前处于概念验证阶段，预计将在今年第三季度完成。

在日经集团的支持下，新报业媒体和DC Frontiers有意在项目的下个阶段，开发有潜能相关应用，让新报业媒体能在数码新闻中，使用先进科技，如借助人工智能为文章设置关键词标签，从中提取含义等。

同时，新报业媒体和日经集团也有意联合开办活动，透过双方的网络在营销和销售方面展开合作，触及更多亚细安区域受众。

日本经济新闻社代表董事社长长谷部刚说：“日经集团希望通过与新报业媒体的合作，借鉴两家公司人工智能技术的运用和数码化方面的专业知识。我们相信这类交流会帮助我们实现我们的使命，协助用户做出明智的商业决策。”

新报业媒体集团总裁张丽琳也说：“自新报业媒体在2021年12月重组以来，我们一直投入资源推进旗下报章的数码转型，以提供更好的用户体验。我们很高兴能与日经集团合作，进一步推动我们的转型工作，为读者带来优质和方便他们使用的新闻产品。”



