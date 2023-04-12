手机店起火冒烟 隔邻员工助灭火

手机店冒烟起火，毗邻单位员工拿灭火器和水桶帮忙灭火不果，最后民防人员到场破门，才成功将火势扑灭。

这起火患发生在星期三（4月12日）早上8时53分，地点是马林百列中路第83座组屋楼下的一间手机店。

这间手机店占据两个相连单位，《新明日报》记者接到消息后赶到现场时，民防部队已经成功将火扑灭。

手机店旁是一家杂货店，段姓男员工（25岁）告诉记者，他星期三早上8时开店，20分钟后就闻到隔壁传来浓浓的烟味，不久后还听到玻璃爆碎的声音，连忙出去查看。

“我看到浓烟从手机店的门缝飘出，赶紧想办法帮忙，也拨电给手机店老板，叫他赶过来。”

他透露，当时也闻到电线烧焦的味道。

手机店另一旁是水果店，黄姓男员工（30岁）则说，他发现手机店起火后，连忙致电民防部队。事发时，他与段先生都跑回各自的店里拿灭火器，再一同往手机店的店门喷洒。

段先生说：“我当时还拿了桶，用后面的水管灌水后，通过铁门缝隙泼进手机店，试图降温。”

黄先生也说，他当时尝试撬开店门，但没有成功。民防部队随后赶到现场，破门强行进入手机店，才成功将火势扑灭。手机店店主也抵达现场，但不愿受访。

据观察，事发后手机店内一片狼藉，展示柜台内的多架手机都被烧得焦黑。

火患起因与电有关

民防部队受询时指出，火患发生在店铺一楼的工作台上，初步调查显示，失火起因与电有关。

发言人指出，民防部队采取强制措施进入该单位，并使用一压缩空气泡沫背包和一支水枪灭火。发言人也透露，民防部队抵达前，已有10人从受影响的楼层撤离，没人在这起事件中受伤。