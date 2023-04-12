【政府施政方针附录】让新加坡人在金融和科技等领域有更好就业机会

人民是我国经济的核心，政府接下来将在金融和科技等领域为新加坡人提供更好的就业和技能提升机会，打造更有活力的经济。

贸工部、通讯及新闻部、新加坡金融管理局和国立研究基金会星期三（4月12日）发布施政方针附录，阐述如何对世界保持开放、推动下一阶段的经济转型，以及协助员工把握机遇等施政重点。

贸工部长颜金勇在施政方针附录中说，贸工部将致力于推动经济增长和创造良好的就业机会，通过与利益相关者合作来提升企业和员工的技能，以把握机遇，引领新加坡走向繁荣和蓬勃。

颜金勇说，尽管其他国家采取更多保护主义措施，新加坡仍会扩大贸易活动和市场，让它们更多元化，同时争取更多再出口和转运货物，使新加坡进一步融入全球供应链。“这会加强我们作为全球商业中心的地位，为新加坡带来高价值的经济活动和良好的就业机会。”

贸工部也会与人力部和教育部合作，让人民具备行业相关技能，并确保培训能更好地配合行业需求。

科技方面，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，政府将帮助资讯通信领域及以外的人员，在5G、人工智能和网络安全等高需求领域中，提高和深化技能。

研究和创新是推动新加坡经济的另一部分。新加坡国立研究基金会主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，基金会将通过提升新加坡在半导体和人工智能等战略技术领域的能力，来支持经济转型的下一个方向。“这将解锁新的增长机会，为新加坡人创造良好就业机会。”

政府也会继续培养年轻人对科学、科技、工程与数学领域的兴趣，并为有意从事研究工作的人提供多种途径，从而建立起坚实研究人才核心。

王瑞杰也提到，作为小国和国际化城市，新加坡必须对国际顶尖人才保持开放态度，也会继续通过借调公共研究人员给本地企业等方式，加强学术界、公共研究机构和业界研究人才的渗透力。

在金融方面，负责金管局事务的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，金管局和银行及金融学院将与业界和劳资政三方伙伴紧密合作，持续为金融人员提升技能，并为领域的未来发展精深能力。