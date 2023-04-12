【政府施政方针附录】贸工部助企业转型 提升员工技能掌握新增长机会

茁壮发展的企业和灵活的劳动力对新加坡下一阶段增长至关重要。政府将与各行业密切合作，推动企业转型、提升员工技能，以确保他们能把握新机遇。

贸工部长颜金勇星期三（4月12日）在施政方针附录中说：“贸工部将加大力度发展新加坡的经济、创造良好的就业机会，并支持企业和员工抓住新机会。”

他指出，即使新加坡的经济走出了冠病大流行病，新的挑战已经浮现。

“在短期内，全球通货膨胀和疲弱的需求，将拖累新加坡的经济增长。我们还须应付重大的结构转变，包括日益分裂的地缘政治格局、新兴科技带来的颠覆，以及气候变化。”

在国内，我们必须在更严格的人力、土地和碳排放限制下，追求经济增长。”

颜金勇认为，我国有能力将挑战转化为机会。

他说，贸工部将努力实现新加坡经济2030年愿景。通过扩大贸易，抓住制造业和服务业的机会，以及提升企业和员工的地位，实现长期可持续增长。

政府将协助企业深化它们的研发能力和以市场为导向的创新能力，让它们能够更有效地应对不断变化的经营环境。政府也将量身打造，帮助有潜力的企业国际化。

颜金勇强调，人民才是经济的核心。贸工部将与人力部和教育部合作，协助国人取得与产业相关的技能，并确保技能培训更符合产业需求。