【政府施政方针附录】今年通胀居高 金管局会继续确保中期价格稳定

全球主要央行正快速和大规模进行加息，全力遏制不断飙升的通货膨胀，却因此导致经济增长的下行风险提高。新加坡金融管理局会继续专注于确保中期价格稳定，作为新加坡经济持续增长的基础。

负责金管局事务的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三（4月12日）在金管局施政方针附录中说，全球宏观经济正面对经济增长放缓和金融市场压力加大等挑战，金管局将寻求取得持续的非通胀经济增长（non-inflationary economic growth），打造蓬勃且具韧力的金融领域，并巩固新加坡作为亚洲主要国际金融中心的地位。

他指出，在持续的通胀压力下，主要央行正以前所未有的速度提高利率。全球金融条件收紧固然有助于抑制通货膨胀，代价却是经济增长放缓和金融市场压力加大。

他说：“全球经济增长的下行风险依然走高，即便持续的劳动力市场压力使得通胀率上升。在这个背景下，我国经济在2023年将以较缓慢速度扩张。预计这一年的通胀率会有所缓和，但仍将高于历史平均水平。”

金管局自2021年10月以来已连续五次收紧货币政策。下一轮货币政策检讨在这个星期五（14日）公布。官方维持预测，我国今年全年整体通胀率将介于5.5％至6.5％。大多经济师预测金管局会在这轮检讨中，继续收紧货币政策，抑制持续升高的通胀。

尚达曼说：“金管局自2021年10月以来稳步收紧货币政策，有助于抑制通胀和锚定通胀预期。金管局会继续专注于确保中期价格稳定，以作为持续经济增长的基础。”