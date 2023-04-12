挥斧头与警员对峙 男子被控蓄意伤人及阻差办公罪

挥斧头与警方对峙的男子，被揭案发前曾于附近的新大校园袭击两人，他在星期三（4月12日）被控蓄意伤人和使用刑事暴力阻差办公等罪名。

被告马诺哈尔（Manohar S/O Thirunavukkarasu，25岁）总共面对八项控状，包括蓄意伤人、在公共场所持武器、使用刑事暴力阻差办公、抵触防止骚扰法令等罪名。

根据控状，星期二（4月11日）凌晨2时30分许，被告在史丹福路（Stamford Road）新加坡管理大学李光前商学院内，掌掴一名女子脸颊，导致她感到疼痛。他也拳打和猛踢另一名男子，以致对方的头部肿起。

法庭文件没提及被告与受害者的关系。警方之前回复媒体的询问时指出，一名71岁男子后来在意识清醒下送院治疗。

控状也指被告在上述时间地点，持一把长40.2公分的斧头。他也涉嫌辱骂一名男警员，又猛踢警员的左脚，蓄意施暴阻碍警员办公。

《联合早报》早前报道，根据YouTube流传的行车记录仪画面，一名身穿黑衣长裤的男子右手持斧头，大摇大摆地走在路上。两名警员下车后在一段距离外与他对峙，举起电击枪示意他放下武器。男子最后丢下斧头，高举双手就范。

除了上述案件，被告也涉嫌在今年2月26日擅闯苏菲雅路（Sophia Road）的公寓。他也在3月4日将自己下体的照片发给另一人，并对人飙脏话。法庭文件没有提及他涉嫌犯案的原因。

被告目前还押心理卫生学院进行检验。案件将在4月26日再过堂。（人名译音）