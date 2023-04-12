【政府施政方针附录】国立研究基金会将支持半导体和人工智能研究

半导体和人工智能等战略科技领域能为新加坡解锁新的增长机会，为国人提供优质工作，国立研究基金会将支持提升这些领域的能力，以实现新加坡新一轮的经济转型。

担任国立研究基金会（National Research Foundation）主席的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在政府施政方针附录中，阐述基金会接下来的工作重点，并以半导体和人工智能为例提出基金会如何支持本地经济转型。

他说：“在半导体方面，我们的公共研究机构和大学通过企业实验室和联合项目与业界合作，研究新材料，以及设计和制造技术，推动下一代更高效和更强大的芯片。创新将能促进可穿戴设备、通信设备和汽车等广泛领域的进步，扩大新加坡半导体的生产和工作机会。”

另一项能推动新加坡经济转型的科技是人工智能，因此新加坡将继续吸引顶尖的人工智能人才，以及推动研发创新的人工智能解决方案，为企业和社会创造价值。

为帮助各领域企业通过科学和技术实现转型，基金会也将扩大本地的高等学府、公共研究机构和业界的交流平台，让医疗诊断和增材制造等领域的技术提升能更快商业化。企业也能同公共研究人员一起建立企业实验室来应对行业挑战，或利用创新中心的技术和业务咨询成为产品生产商。