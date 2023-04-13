尽管美国通货膨胀压力有所缓解，但美国经济衰退风险影响投资者的情绪，华尔街隔夜股市在震荡中收低。

美国三大股指星期三（4月12日）皆下跌，纳斯达克综合指数下跌0.85%，标普500指数和道琼斯工商指数各跌0.41%和0.11%。

美国劳工统计局星期三发布的3月份消费者价格指数显示，不含食品和能源的核心通胀上个月微升0.4%，略低于2月份0.5%的涨幅。整体通胀微升0.1%，低于市场预期的增幅0.2%。

另一方面，美联储稍后公布的会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，不过也强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕，并预测今年晚些时候可能出现“经济轻微衰退”。

海峡时报指数星期三收低，下滑0.36%至3286.12点。

东京股市星期四（13日）开盘下跌0.23%，首尔股市跌0.28%。

周四开盘可关注股票：

*云顶新加坡（Genting Singapore）回复新交所的询问时称，公司年报第45页披露的利益相关人士所进行的交易总额不包括低于10万美元的交易，附注27页列出的则包括与利害关系人达成的少于10万美元的交易。

*明光集团（Beng Kuang Marine）开盘前要求恢复交易。集团星期三宣布将以864万元的价格出售峇淡岛海滨船厂三分之一的区域给Oil States Industries的子公司。

*吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）宣布已获得5000万美元（约6652万新元）的循环信贷。