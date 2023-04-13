经济学人智库：新加坡经商环境全球最佳 未来五年料继续居首　

英国《经济学人》智库（EIU）发布最新的经商环境排名，新加坡在82个国家和地区中排名第一，未来五年继续是全球经商环境最佳的国家。

根据经济学人智库的2023年第二季经商环境排名（Business environment rankings），加拿大和丹麦得益于强劲的经济表现和稳定的政治环境，排名紧随于新加坡之后。

按地区来看，北美和西欧仍是世界上最适合经商之地。亚洲排名第三，领先于东欧，拉丁美洲的表现则略好于中东和非洲。

亚洲对外贸易得分提高

报告指出，亚洲在对外贸易政策方面的得分正在提高，这反映了过去五年签署的各项自由贸易协定（FTA）的影响；在俄乌战争下，东欧国家遭受重创，市场机会减少，相比之下，西欧国家则很好的经受住了形势的考验。

总体来看，在过去三年中，经商环境改善最大的分别是越南、泰国、比利时、瑞典、印度和哥斯达黎加。越南整体排名上升了12位，泰国和印度分别则上升10位和6位。

恶化最严重的则是中国、巴林、智利和斯洛伐克。与去年同期相比，中国的第二季度排名下降了11位，排名甚至落后于马来西亚、泰国、越南和墨西哥等正在试图吸引制造业投资离开中国的市场。虽然疫情封锁措施的结束有利于在华企业的经营，但紧张的中美关系、中央集权的经济政策导致的监管变化、以及不断上升的本地成本仍为当地经商环境带来压力，并限制了国际投资者的机会。

经济学人智库的分析师普里安蒂·罗伊（Prianthi Roy）说：“全球经商环境将继续面临来自俄乌战争、通胀飙升和生活成本危机，以及在当前经济放缓背景下财政宽松和货币紧缩的结合而带来的挑战。”