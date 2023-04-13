SMRT腾越德士和宝威宣布合并 成为本地第二大德士经营者

SMRT旗下的腾越德士将与宝威德士合并，成为本地第二大的德士运营者，力求在竞争激烈的点对点载客服务中扩大市场份额。

双方星期四（4月13日）发布联合文告说，SMRT旗下的腾越德士（Strides Taxi）和腾越汽车服务（Strides Automotive），将与宝威（Premier）德士和其汽车服务合并，成立新的合资公司腾越宝威（Strides Premier）。腾越控股将持有新公司大部分的股份，其余股份由宝威公司和毕索投资（BS Investors）共同持有，后者的子公司Carros刚于去年8月收购了宝威。

文告说，随着德士和私召车需求回升至冠病疫情前的水平，两家德士公司合并将有助于维护司机和乘客的长远利益，以及提高效率。“腾越宝威将提供全套的专业技术和维修厂能力，服务扩大后的车队。”

德士司机和员工料不受影响

腾越宝威将与全国德士师傅协会和全国交通工友联合会密切合作，联系现有司机和员工。现有的私召车、德士、豪华德士和私家车的租赁协议不会受到合并的影响，合并后员工也料将继续履行职责。

将出任腾越宝威总裁的洪维能说，腾越一直致力于为新加坡人提供安全、高效和无缝衔接的交通服务，这次合并是个重要的里程碑，推动更高效和更好的德士和私召车服务。洪维能是西海岸集选区议员，他之前是康福德高德士总裁，去年初跳槽到SMRT。

根据陆路交通管理局网站的数据，截至今年2月，腾越共有1537辆德士，宝威则有965辆，分别占德士总数的11％和6.9％。这相对疫情前已显著减少，腾越在2019年12月拥有2473辆德士，宝威则有1580辆。

本地目前有近1万4000辆德士，当中约8700辆由康福德高经营。

据媒体早前报道，私召车平台Grab也有意收购规模最小的德士公司百胜（Prime）的德士和私召车业务，百胜目前经营约500多辆德士。