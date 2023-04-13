SMRT腾越德士和宝威宣布合并 成为本地第二大德士经营者

尹云芳

更新 /
更新 / 2023年4月13日 12:38 PM
发布 /
发布 / 2023年4月13日 11:45 AM
SMRT旗下的腾越德士将与宝威德士合并成立新的合资公司腾越宝威，双方星期四（4月13日）举办了启动仪式。到场的包括全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问的杨涴淩（左二）、SMRT集团总裁鄞云斌（左四）和主席佘文民（左五）、 腾越宝威候任总裁洪维能（右五）和毕索资本集团主席黄德华（右四）。（SMRT提供）
SMRT旗下的腾越德士将与宝威德士合并成立新的合资公司腾越宝威，双方星期四（4月13日）举办了启动仪式。到场的包括全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问的杨涴淩（左二）、SMRT集团总裁鄞云斌（左四）和主席佘文民（左五）、 腾越宝威候任总裁洪维能（右五）和毕索资本集团主席黄德华（右四）。（SMRT提供）

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SMRT旗下的腾越德士将与宝威德士合并，成为本地第二大的德士运营者，力求在竞争激烈的点对点载客服务中扩大市场份额。

双方星期四（4月13日）发布联合文告说，SMRT旗下的腾越德士（Strides Taxi）和腾越汽车服务（Strides Automotive），将与宝威（Premier）德士和其汽车服务合并，成立新的合资公司腾越宝威（Strides Premier）。腾越控股将持有新公司大部分的股份，其余股份由宝威公司和毕索投资（BS Investors）共同持有，后者的子公司Carros刚于去年8月收购了宝威

文告说，随着德士和私召车需求回升至冠病疫情前的水平，两家德士公司合并将有助于维护司机和乘客的长远利益，以及提高效率。“腾越宝威将提供全套的专业技术和维修厂能力，服务扩大后的车队。”

德士司机和员工料不受影响

腾越宝威将与全国德士师傅协会和全国交通工友联合会密切合作，联系现有司机和员工。现有的私召车、德士、豪华德士和私家车的租赁协议不会受到合并的影响，合并后员工也料将继续履行职责。

将出任腾越宝威总裁的洪维能说，腾越一直致力于为新加坡人提供安全、高效和无缝衔接的交通服务，这次合并是个重要的里程碑，推动更高效和更好的德士和私召车服务。洪维能是西海岸集选区议员，他之前是康福德高德士总裁，去年初跳槽到SMRT。

根据陆路交通管理局网站的数据，截至今年2月，腾越共有1537辆德士，宝威则有965辆，分别占德士总数的11％和6.9％。这相对疫情前已显著减少，腾越在2019年12月拥有2473辆德士，宝威则有1580辆。

本地目前有近1万4000辆德士，当中约8700辆由康福德高经营。

据媒体早前报道，私召车平台Grab也有意收购规模最小的德士公司百胜（Prime）的德士和私召车业务，百胜目前经营约500多辆德士。

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