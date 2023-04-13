本地股市周四早盘跌0.07%

尽管美国通货膨胀压力有所缓解，但美国经济衰退风险影响投资者的情绪，华尔街隔夜股市在震荡中收低，亚太股市星期四早盘（4月13日）涨跌互见。海峡时报指数截至中午报3283.80点，下滑2.32点或0.07%。

海指早盘最高3292.10点，最低3280.07点，全场交易量7亿2315万股，交易值3亿8191万元，上升股242只，下跌股222只。

30只海指成份股之中，新翔集团（SATS）领跌，下跌2.15%至2.73元；房地产投资信托普遍上扬，凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）的涨幅最显著，上涨1.41%至2.88元。

东京、上海和首尔股市皆上扬，涨幅不超过0.10%。深圳、香港、悉尼和台北股市皆下跌，跌幅不超过0.56%。

美国投资公司New York Life Investments投资组合策略师古德温（Lauren Goodwin）指出，最新出炉的美国3月份通胀数据显示美国反通胀（disinflationary）过程仍在持续，但通胀下行速度缓慢，核心通胀仍显著高于目标，因此他预期美国联邦储备局在5月份货币政策可能加息25个基点，才会暂停加息。

IG分析师叶俊荣说，到目前为止，美国银行存款的下降趋势几乎没有扭转迹象，令美国经济面对挥之不去的下行风险。“美国经济衰退风险加剧对亚洲市场而言不是利好消息，这是因为亚洲比其他区域更依赖外部需求来实现增长。”

美国劳工统计局星期三发布的3月份消费者价格指数（CPI）显示，不含食品和能源的核心CPI上个月环比微升0.4%，略低于2月份0.5%的涨幅。整体CPI微升0.1%，低于市场预期的增幅0.2%。

另一方面，美国联邦储备局公布最新会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，不过也强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕，预测今年晚些时候可能出现“经济轻微衰退”。

个股方面，在新交所监管公司呼吁投资者“小心交易”挂牌公司Digilife Technologies的股票后，这只股票星期四早盘下跌超过10%至2.57元，是全场五大下跌股之一。