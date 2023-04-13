涉逾期逗留 五名孟加拉籍男子被捕

涉嫌逾期逗留，五名孟加拉籍男子被移民与关卡局人员逮捕。

新加坡移民与关卡局星期四（4月13日）在脸书贴文说，当局本月4日清晨4时左右到金泉路（Kim Chuan Road）一带展开突击行动，五名年龄介于23岁至29岁的孟加拉籍男子因涉嫌逾期逗留，被当局逮捕。

初步调查显示，五人在探访证（visit pass）和工作准证过期后，继续在本地逗留，从事木工的工作。

移民局指出，当局严厉看待逾期逗留的情况。根据移民法令，逾期逗留者须坐牢不超过六个月及鞭打最少三下。

若有任何涉嫌违法移民法令活动的信息，公众可上移民局网站举报。

当局也说，作为边境守护者，移民局致力于维护新加坡的安全，并将继续采取执法行动，确保违反移民条例者的情况受到控制。