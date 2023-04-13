调查：经济不明朗 近半雇员担忧失业

在全球经济疲软阴影笼罩下，企业重组、营运成本增加和利率高企不下，让受雇员工担忧职业前景。一项调查显示，本地48%或近半的雇员担忧失业。另有超过四成的受访者认为，他们无法在法定退休年龄，即63岁时准时退休。

人力资源公司任仕达（Randstad）在去年10月，向1000名本地受雇者展开“工作观察调查”，了解劳动力对本地就业市场的意见和看法。调查对象年龄介于18岁至67岁。

尽管担忧失业，本地雇员仍会积极找更好的工作，但在决定是否选择换工时，会变得更谨慎。有61%的受访者指求职时，应聘公司若没提供永久或合约员工职位，他们不会考虑加入。在获得新工作献议后，若没显著加薪，64%的受访者不会辞职跳槽。

任仕达在4月12日（星期三）公布2023年新加坡工作观察调查结果。调查显示，尽管多数人担忧经济前景和职业保障，仍有超过三分之一受访者因薪水低选择辞职。另有近三成或29%的人正考虑辞职，准备找一份薪水更高的工作，以应付日渐上涨的生活费。

超过七成受访者说，个人财务状况是导致他们无法及早退休的主因。有42%的受访者认为，他们无法准时在63岁退休。约三分之一的人说他们正延迟退休计划，以赚钱支付生活费。

任仕达亚太区中高端人才招聘董事总经理佳雅·戴丝（Jaya Dass）指出，那些能提供具有竞争力薪水，反映出员工技能、经验和发展潜能的公司，将在就业市场上脱颖而出，吸引更多人才。