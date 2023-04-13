六旬男暴毙车内 五小时后被发现

六旬男子在车内暴毙，疑出事后五小时才被发现。

有公众星期三（4月12日）下午经过义顺21街第233座外的露天停车场时，察觉车内一名男子毫无动静，觉得可疑，于是报警求助。

读者韩观謜（40岁，游泳教练）告诉《新明日报》，他傍晚6时左右抵达停车场，涉事的蓝色轿车一边车门稍微打开，引擎并未启动。

“不久后救护车到场，医护人员检查了车内男子的情况后离开，交由警方接手调查。”

仵作等到轮椅老妇到场后，打开袋子让她看遗体 。（徐颖荃摄）

记者星期三晚上7时许抵达现场时，警方封锁了轿车周围的五六个停车位展开调查。

警方受询时指出，他们在6时04分接获一起非自然死亡案件的通报，一名65岁男子当场由医护人员宣告死亡。

经初步调查，案件不涉及犯罪，调查工作进行中。

《新明日报》记者辗转找到死者住家，并向家人了解到，死者陈德泉（译音）是家中大哥，生前与年迈的母亲住在事发地点附近。

死者二弟说：“据说大哥可能星期三下午1点多就去世了，之后有人发觉车内有人却没开冷气可疑，才揭发此事。”

弟：大哥有心脏病史

二弟陈先生透露，大哥年轻时曾被诊断出心脏有孔，但是近期的健康状况良好，也没出现过类似病征。

二弟也提到，大哥星期三早上为母亲打包食物后才出门，当时一切看似正常。

“他是一名自雇人士，星期三出门准备送货。可能是想在车上休息，没想到就这样走了。”