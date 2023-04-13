【政府施政方针附录】更新法律应对威胁 内政部近期出台维持种族和谐法令

内政部不断因应新威胁更新法律，包括将在近期出台维持种族和谐法令，以鼓励不同种族群体相互宽容以待，也突显种族和谐对新加坡至关重要。

内政部、国家安全协调秘书处、外交部、国防部、交通部和永续发展与环境部星期四（4月13日）发布施政方针附录，阐述我国如何加强防卫能力应对新挑战、维护新加坡在国际舞台上的地位，同时打造更可持续的生活。

内政部长兼律政部长尚穆根在内政部施政方针附录中，阐述我国面对的多个重大威胁，包括维护社会和谐。“我们须继续维护新加坡的社会凝聚力，尤其是巩固了国家和平与进步的种族与宗教和谐。”

内政部也将出台新法律对付网络罪案

此外，尚穆根说，恐怖主义仍构成迫切威胁，犯罪集团也采用更精细的科技操控跨国犯罪活动，促使诈骗和数码罪案大幅增加。内政部不久后会出台新法律对付诈骗和恶意网络活动等网络罪案。

当局也将加强执法机构取缔钱骡的手段，阻止钱骡协助骗子洗黑钱，同时避免人们滥用Singpass验证信息从事诈骗勾当。

在打造坚韧、安全和可持续新加坡的主题下，各部门阐述了我国将如何积极防范外部威胁，并继续在区域乃至全球建立友好关系以推进共同利益，为未来世代留下更美好的新加坡。

国家安全协调秘书处隶属总理公署，负责协调政府应对国家安全风险的整体方案。主管秘书处的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在施政方针附录中说，对新加坡这样一个多元种族和宗教的国家而言，加强社会韧性极为重要。

“我们须继续在和平时期加强团结与信任基础，以便在危机时刻保持团结。”