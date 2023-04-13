【政府施政方针附录】永续部：增加绿化和使用隔热漆 降低城市热岛效应

作为低洼和发展密集的岛国，新加坡易受气温和海平面上升的影响，政府将增加绿化和使用隔热漆来降低城市热岛效应，也会继续改善排水系统的效率，以及为海岸线建造多功能的防洪设施，以确保我国保持宜居并能应对日益加剧的淹水风险。

永续发展与环境部长傅海燕在星期四（4月13日）发表的永续部施政方针附录中说，永续部也计划通过公众咨询和对话，共同制定解决方案。

傅海燕指出，气候变化也将增加人们患上骨痛热症等病媒传播疾病的风险，对公共卫生构成挑战。“我们将继续通过病媒控制和风险监测来保障本地公共卫生，并持续试行、评估和扩大伊蚊绝育试验计划等新的创新方案。”

另外，永续部也将扩大粮食进口来源和继续提高本地粮食生产能力，来加强粮食韧性。这包括加大采用生产技术和可持续耕作方法、更好地运用海陆空间进行农业和水产养殖，并推动本地农产品的需求。

政府也正与海内外公司和高等教育学府合作，推出和加强去碳化、农业食品生产、城市降温等领域的研发项目，同时计划试验和采用创新科技。

永续部施政方针附录中，也就如何实现净零目标和召集所有人共同为环境负起责任等方面阐述计划。

为加速低碳转型，到了2030年，碳税将从目前的每公吨5元增加到50至80元，政府也将继续通过能源效率基金等计划，支持企业和家庭提高能源效率和减少碳足迹，并推进有效的国际间合作。

傅海燕强调，建设可持续、具韧性并对未来做好准备的新加坡，须大家各司其职，将信念转化为实际行动，并改变心态、生活方式和习惯。