【政府施政方针附录】交通部将检讨奖励措施 鼓励更多人改用电动车

政府会检讨电动车奖励措施，探讨如何鼓励更多人改用较环保的电动车，同时留意电单车和货车等不同车类的相关发展。

我国朝绿色目标发展，2025年起柴油驱动车和德士不再允许注册，2030年扩大至所有内燃式引擎的新车和德士。交通部长易华仁星期四（4月13日）在政府施政方针附录中说，交通部会通过监管、奖励计划和基础设施，进一步鼓励更多人改用更清洁能源的车辆。

政府会通过上述规定逐步淘汰内燃式引擎车辆，下来也会检讨相关奖励措施。到了今年底，全岛三分之一的组屋停车场会设充电桩，2025年所有组屋停车场会提供充电设备。我国的目标是到2030年将充电桩增至6万个。

确保公交系统财务可持续 人人负担得起车资

公共交通是我国陆路交通系统的核心。地铁网络会在下来10年延长约100公里，届时，每10户家庭会有八户步行不到10分钟就能到地铁站。

易华仁说：“增加地铁网络的密度，乘客出行时会更方便，也能让整个系统更坚韧，并鼓励更多人放弃私家车改搭公交，为我们的净零排碳目标做出巨大贡献。”

不过他也强调，我国在打造世界级公交系统的同时，也要确保在财务上是可持续的。这也是政府、业者和乘客的共同责任。

“让人鼓舞的是，新加坡携手前进运动（Forward Singapore）对话会参与者也认同这一点。他们同时强调，必须确保人人负担得起公交车资，尤其是弱势和低收入群体。”

公共交通理事会正在检讨公交车资调整的方程式和机制，确保所有利益相关者会公平承担成本。检讨结果和建议预计今年第二季出炉。