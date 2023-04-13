经济衰退担忧笼罩市场 海指横摆起0.26%

美国的通货膨胀虽然有所缓和，但美国经济可能在年底陷入衰退，影响亚太投资者的情绪。星期四（4月13日）的亚太股市涨跌不一，新加坡海峡时报指数闭市微升8.42点或0.26％，3294.54点。

美国劳工统计局星期三发布的消费者价格指数比经济师预测的上升幅度低。3月的消费者价格指数上升0.4%，但比前一个月份的0.5%增幅略低。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“虽然美国的通货膨胀略有缓和，华尔街隔夜股市在经济衰退的阴影下普遍退低。海指全天的交易横摆，银行股在近期的抛售后试图站稳，找寻立足点。”

海指全天交易量达13亿4000万股，交易额8亿5193万元，上升股298只，下跌股264只。

成分股升多跌少，上升股17只，下跌股10只，三只持平。

涨幅较大的成份股包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），上扬1.11%至1.83元，凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）起1.06%至2.87元，以及云顶新加坡（Genting Singapore）上升0.86%，闭市报1.17元。

跌幅最大的是新翔集团（SATS），下跌1.79%至2.74元，泰国酿酒（Thai Beverage）退低1.55%至0.64元，以及新加坡航空（SIA）下滑1.03%至5.74元。

亚太其他主要股市涨跌不一，东京和香港分别起0.26%和0.17%；首尔上扬0.43%，涨幅最大。上海、深圳分别下滑0.26%和0.91%，而台湾和悉尼则下滑0.80%和0.24%。