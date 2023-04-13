寿板店神像区失火 男子吸入浓烟送院

寿板店二楼神像区着火，男子试图拉水管灭火，结果吸入过多浓烟送院。寿板店一楼靠近后门处当时躺着一具等待防腐处理的遗体，所幸民防及时赶抵，火势才不至于蔓延到楼下。

这起火患发生在星期四（4月13日）下午1时30分许，地点在大巴窑工业园4座的南美合记寿板店。

根据读者提供的画面，寿板店二楼事发时不断冒出白烟，至少两辆大型消防车和10多名民防人员正在展开灭火工作。据了解，火势主要集中在二楼一个放置了不少神像的区域，成堆神像在火患中被烧得焦黑一片。除了神像，二楼也堆放了不少杂物。

《联合早报》记者下午3时10分抵达现场时，火势已基本受控，寿板店的后巷和前门都围起封锁线，二楼百叶窗的玻璃剥落，一楼店内好些物品则在灭火的过程中散落一地，地面也到处是积水。

警方封锁事发地点的后巷，二楼百叶窗焦黑剥落，员工进入店内查看情况。（邝启聪摄）

附近家具店员工丁孝兵（45岁）受访时说，寿板店突然在下午冒起浓烟，街坊见状赶紧叫唤在楼下看店的男子。“这名男子也是老板之一，平时都光着上半身。他因为重听，起初根本没察觉楼上起火。他听到街坊的喊叫声后，马上拉水管尝试灭火，过程中疑吸入浓烟，被送院时上半身已经通红一片。”

另一名许姓业者（55岁）透露，寿板店平日都由这名60多岁的男子自行打理，他不常与附近业者打招呼，哥哥偶尔会来店里走走看看。

据《联合晚报》早前报道，南美合记寿板店曾于1996年4月3日发生火患，数十副棺木和灵堂布置品都被烧成灰烬，建筑烧穿只剩骨架。那场大火在一小时内被扑灭，毗邻寿板店也被波及，所幸事发时正值半夜，无人伤亡。

附近一名不愿具名的业者说，如果事故发生在晚上，无人及时发现，火患恐怕会造成更大的损失。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实在星期四下午约1时50分接获通报，火患涉及事发单位二楼的祭坛物品。消防员使用了一支水枪和压缩空气泡沫背包将火势扑灭。

一人因吸入浓烟被送往新加坡中央医院。失火原因仍在调查中。