WhatsApp更新功能 加强隐私与安全设置

WhatsApp接下来几个月将更新功能，为用户增加额外的隐私和安全设置。

WhatsApp星期四（4月13日）在博客上撰文宣布，接下来将启动三项新设置，包括通知用户有人试图将账户转移至另一个设备上、更好预防恶意软件的账户验证设备，以及确保用户使用安全连接聊天的自动认证功能。

为了加强账户保护，如果用户要在新设备上使用WhatsApp账户，WhatsApp将增设一道验证程序，让用户先在旧的设备上进行认证。若账户在未经授权的情况下，转移至另一台设备，用户将会收到通知。

另外，移动设备恶意软件可在未经允许的情况下，利用用户的手机并使用WhatsApp发送短信。WhatsApp指出，目前这是威胁人们隐私和安全的主要问题之一。

为了更好地预防恶意软件，WhatsApp将增添后端的账户认证检测。用户无须采取行动，也可继续使用WhatsApp。

WhatsApp也会推出新的自动安全码（security codes），自动确保用户使用安全的连接聊天。

用户目前已经可以使用WhatsApp的安全码验证功能，认证聊天对话是否使用安全连接，不过用户得自行点击聊天对象信息下方的加密选项（encryption tab）查询。

为了让这个过程更简单方便，新的安全功能将自动进行认证。用户点击加密选项时，就能立即验证用户是否在使用安全连接聊天。