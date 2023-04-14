星期五开盘可关注股票

美国公布的生产者价格指数（PPI）低于预期，使投资者情绪乐观。美国三大隔夜股市星期四（4月13日）集体高涨。纳斯达克指数则大涨1.99％，收于12166.27点；标普500指数涨1.33%，报4146.22点；道琼斯工商指数上涨1.14%，报34029.69点。

美国星期四发布的3月份PPI同比增加2.7%，低于市场预测的3%，为2021年以来最低，鼓舞了投资者对通胀见顶的信心。

新加坡海峡时报指数星期四闭市微升8.42点，或0.26％，报3294.54点。海指全天交易量达13亿4000万股，交易额8亿5193万元， 上升股298只，下跌股264只。

其他亚太股市星期五（14日）开盘涨跌互现，东京和首尔股市分别上涨0.88%和0.22%，悉尼股市则微跌5点。

星期五可关注的本地股票：

*ESR乐高房产信托（ESR-LOGOS REIT）星期五盘前公布，信托主要租户之一的CEVA物流续签了位于格林威治通道15号（Greenwich Drive 15）的租约，新租约的租金上涨约20%。信托星期四闭市报0.33元，股价无变动。

*学前教育集团迈杰思（MindChamps）宣布董事会和董事会委员会重组。在Phua Chin Chor于4月28日卸任独立董事职位后，塞克斯顿博士（Roger Neil Sexton AM）将接任。他此前在亚太地区的投资银行业，拥有多年董事和首席执行官经验。迈杰思星期四闭市涨2.53%，收于0.162元。

*国浩房地产（GuocoLand）星期四闭市后宣布与丰隆控股（Hong Leong Holdings）子公司联手标得伦多花园地段。地段面积达23万5371平方英尺，建筑楼面面积49万4289平方英尺，这也是公司在伦多地区的第三个项目。住户可以享受附近的保护区和公园、伦多地铁站的便捷，以及超过9万6000平方英尺的商业、餐饮和零售空间。公司股价闭市上扬0.62%至1.63元。

*亚化集团（AsiaPhos）闭市后披露正与第三方就合作的可能性展开磋商。合作形式可能是成立联营公司、投资或收购再生能源业务。公司认为，要是潜在交易成功，有助于业务多元化，并补充现有的业务。 公司股价闭市时维持0.9分。