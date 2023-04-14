跨岛线四个关键系统工程 耗资6亿5000万元

兴建中的第八条地铁线跨岛线，接下来会展开信号系统、月台屏门、综合监控以及通讯这四个关键系统的相关工程。

陆路交通管理局星期五（4月14日）发文告宣布，把这四个关键系统的合约颁发给两家财团。

第一份合约总值约4亿5000万元，颁发给Siemens Mobility/Siemens Rail Automation以及S.A.U. Consortium组成的联营公司，负责跨岛线信号系统和月台屏门的设计、制造、供应、安装、测试以及运营工程。

Siemens早前完成了滨海市区线的信号系统和月台屏门安装工程，接下来也会负责市区线第三阶段延长线以及裕廊区域线这两个关键系统的相关工程。

第二份总值约2亿元的合约，则颁发给新科工程ST Engineering Urban Solutions，涵盖综合监控和通讯系统的相关工程。

跨岛线使用的通讯系统由通讯骨干网络、数码集群对讲机、视频监控、通话以及出行信息等多个子系统组成。新科工程在这方面具备丰富经验，负责过的工程包括南北与东西线、环线和市区线的通讯系统，以及环线和市区线的综合监控系统。

这家业者接下来也会负责裕廊区域线、市区线第三阶段延长线以及环线第六阶段延长线的综合监控和通讯系统。