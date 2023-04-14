吸引12份竞标书 吉门营房有两新业者得标

吉门营房第二阶段招标结果出炉，两家新业者脱颖而出，它们是花艺设计室Charlotte Puxley Flowers和生活品牌Didi Lifestyle。

新加坡土地管理局去年10月在吉门营房（Gillman Barracks）推出两个空间供招标。一个是吉门营房第九座的一个单位，另一个是吉门营房第43座和第47座。其中，位于马兰路旁的第43座建筑是吉门营房中总建筑面积最大的建筑，超过1万平方英尺，约等于两个篮球场。

土管局星期五（4月14日）在首届本土农场节（The Local Farm Festival）宣布招标结果。当局共收到12份投标书，并全面评估了竞标价和竞标书的质量。后者的权重更高，为60％。

标得第九座单位的Charlotte Puxley Flowers将每周定期举办花艺工作坊。它也打算灵活变化空间，举办教育工作坊和其他活动，和用作结婚摄影的取景地。它也将申请亲宠物场所执照，经营户外咖啡馆，为家庭和宠物爱好者提供新餐饮选择。

Didi Lifestyle所标到的第43座和第47座，由于空间较大，因此将与其他工艺和生活品牌合作，提供一系列餐饮、零售和健身选择。访客可期待脚踏车和电单车主题展厅、多样化的零售店、飞轮课（spin class）和瑜伽课等体育和健身活动、共享办公室和工作坊空间，以及周末演出。

所有得标者的租约为五年，并可在租约到期后续约两年。

与此同时，吉门营房的公共厕所已在今年2月翻新，安装了环保的卫生设备。更多新设施预计今年推出，如更多有盖走道、更多路标和一个新的游乐场。