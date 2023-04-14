两种产品含强效类固醇 消费者长期服用后入院

本地一名50多岁的妇女通过朋友从马来西亚购买了一款治疗膝关节疼痛的药物，服用七个月后出现肾上腺功能不全、“月亮脸”等严重副作用入院。

卫生科学局星期五（4月14日）公布了两种含有强效类固醇成分的产品，会对消费者身体造成严重的不良影响，这两种产品分别是“D’sihat herba gout & sendi”和“海马牌燕窝冬虫夏草养阴清肺化痰丹”。

这两种产品含有强效类固醇地塞米松（Dexamethasone）等成分，长期服用会导致俗称“月亮脸”的库欣综合征（Cushing’s Syndrome）、血糖升高、糖尿病、高血压等症状。

文告指出，一名女消费者患上库欣综合征，是长期服用含类固醇的D’sihat herba gout & sendi所致，她在停用产品后还被诊断出肾上腺功能不全。

一名妇女服用含类固醇的D’sihat herba gout & sendi，七个月后出现肾上腺功能不全。（卫生科学局）

另一名40多岁消费者在服用了海马牌燕窝冬虫夏草养阴清肺化痰丹两个月后，血液中的皮质醇水平出现异常。

一名消费者服用海马牌燕窝冬虫夏草养阴清肺化痰丹两个月后，血液中的皮质醇水平出现异常。（卫生科学局）

两名消费者均是通过朋友从马来西亚获取到这些产品，卫生科学局已告知马来西亚当局。调查显示，本地电商平台虾皮与脸书上也有售卖这两种产品，当局已与平台负责人合作，下架相关产品。

当局警告所有卖家和供应商，必须立即停止售卖这两款产品，违例者如果罪成，将被处以高达1万元罚款、两年监禁，或两者兼施。

卫生科学局提醒公众，网购或从海外购买产品时须谨慎，应从信誉良好的药店及零售店购买，或在本地有实体零售业务的官方网站购买。消费者也须提防那些声称“天然”、“草药”、“无类固醇”成分，并且可快速缓解慢性疾病的产品宣传词，它们可能含有危害身体健康的成分。